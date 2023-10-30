В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинформировал о том, что 29 октября средства РВО сбили беспилотник. Осколки упали на территорию населенного пункта, написал он в своём Телеграм-канале.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе», — говорится в публикации.
Логвиненко сообщил, что в результате произошедшего шести домов и один автомобиль получили незначительные повреждения.
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