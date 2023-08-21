В Ростове-на-Дону объяснили природу громких звуков

Фото: kremlin.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о громких звуках в Ростове-на-Дону.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.
Утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.
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«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», - прокомментировал ситуацию Голубев.
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Евгения Парфентьева