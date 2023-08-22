В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

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Прокурор запросил пожизненное заключение Аслану Гагиеву (Джако), который является главарём одной из крупнейших российских банд киллеров.
РЕН ТВ пишет, что Южный ростовский окружной военный суд приступил к прениями сторон по делу, которое слушается почти 2 года. По данным следствия, по указанию Гагиева в 2012-2013 годах в Северной Осетии киллеры совершили 6 убийств. Среди жертв - заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа.
Банда Джако была создана в 2007 году. В состав входили около 30 человек, в их числе 3 правоохранителя. За несколько лет группировка убила 60 человек на территории Москвы и Северной Осетии.
С февраля 2014 года Аслан Гагиев был объявлен в федеральный розыск. Спустя год задержан в Вене, а еще через 3 года его экстрадировали в Россию. Также задержаны и доставлены в Москву 12 человек.
Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев.
Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.
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Банда Джако была создана в 2007 году. В состав входили около 30 человек, в их числе 3 правоохранителя. За несколько лет группировка убила 60 человек на территории Москвы и Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев.
Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.
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Мария Фирсова