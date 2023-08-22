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В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

22 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/BrianAJackson

Прокурор запросил пожизненное заключение Аслану Гагиеву (Джако), который является главарём одной из крупнейших российских банд киллеров.
РЕН ТВ пишет, что Южный ростовский окружной военный суд приступил к прениями сторон по делу, которое слушается почти 2 года. По данным следствия, по указанию Гагиева в 2012-2013 годах в Северной Осетии киллеры совершили 6 убийств. Среди жертв - заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа.

Банда Джако была создана в 2007 году. В состав входили около 30 человек, в их числе 3 правоохранителя. За несколько лет группировка убила 60 человек на территории Москвы и Северной Осетии.


С февраля 2014 года Аслан Гагиев был объявлен в федеральный розыск. Спустя год задержан в Вене, а еще через 3 года его экстрадировали в Россию. Также задержаны и доставлены в Москву 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую медсестру Люси Летби приговорили к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев.

Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев. С июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести. Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.

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#тюрьма
#суд
#прокуратура
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Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье
22 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/Zolnierek

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что арестованы трое обвиняемых в похищении мужчины в Электроуглях и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит слова Врадий АГН «Москва».

Напомним, 10 июля злоумышленники в микрорайоне Светлый в Электроуглях избили своего знакомого, после чего вывезли его в машине в неизвестном направлении, где стали незаконно удерживать, вымогая у мужчины полтора миллиона рублей. 

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В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров

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#вымогательство
#деньги
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В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров
Из Москвы-реки достали тела всех восьми погибших на подземной экскурсии диггеров
22 августа 2023, 12:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров, сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертельная экскурсия унесла жизни восьми человек:

— Андрей Фадеев, 63 года
— Елена Фадеева, 63 года
— Дарья Быкова, 34 года
— Вика Шнейдер, 15 лет
— Глеб Лагашин, 17 лет 
— Лиза Маркушина, 15 лет
— Дмитрий Маркушин, 47 лет
— Константин Филиппов, 31 год

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Всех причастных к проведению заведомо опасной для жизни экскурсии сейчас разыскивают.

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#москва
#экскурсия
#погибшие
#коллекторы
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Из Москвы-реки достали тело 15-летней девочки
Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной
22 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной , сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин отправился на подземную экскурсию по коллекторам вместе со своей 15-летней дочерью Елизаветой и 17-летним племянником Глебом. Однако, Москву накрыло сильным ливнем, который тут же заполнил коллекторы. Эксперты отметили, что выжить у группы диггеров не было ни единого шанса. 

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

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#москва
#экскурсия
#труп
#погибшие
#река
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В Москве обнаружено тело седьмого диггера Маркушина
22 августа 2023, 12:37

Фото: iStock/Aroma photography

Труп обнаружили в коллекторе в районе Большого Устьинского моста.
Mash пишет, что, предположительно, погибшим является директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин. Поток сточной воды отбросил его на металлическую конструкцию.

Ранее сообщалось о том, что найдено тело гида-диггера Константина Филиппова, которые вёл группу в подземелье. 

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

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#чп
#полиция
#гибель
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Из Москвы-реки, предположительно, достали тело гида-диггера
22 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело, которое только что извлекли спасатели из Москвы-реки, принадлежит мужчине.
Shot пишет, что личность мужчины в данный момент устанавливают. Предположительно, погибшим является гид-диггер Константин Филиппов, которые вёл группу в подземелье.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

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#москва
#чп
#москва-река
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В Москве нашли тело пятого утонувшего диггера
22 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели достали из воды тело ещё одного участника смертельной экскурсии по подземным коллекторам.
Тело извлекли из воды в центре Москвы, рядом с парком «Зарядье».  

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве.

Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.

Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.
Полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».
#москва
#чп
#москва-река
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Сотрудники новокузнецкого аэропорта сообщили о состоянии пассажиров самолёта с повреждённым шасси
22 августа 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Takosan

Все пассажиры самолета, который повредил шасси при посадке в Новокузнецке, в порядке, с их багажом также не случилось проблем.
«Все пассажиры и их багаж в полном порядке и доставлены в терминал», — сказано в сообщении аэропорта.
Самолёт авиакомпании «Северный ветер» летел из Санкт-Петербурга в Новокузнецк.  Борт повредил шасси при посадке. Возможной причиной инцидента называют плохую видимость и туман.

Командир воздушного судна сделал несколько кругов над аэропортом, а потом решил совершить посадку. Эвакуация пассажиров производилась непосредственно на взлетно-посадочной полосе.
 
Службы аэропорта сработали оперативно и слаженно. Самолет отбуксирован на стоянку. Для вылета в Санкт-Петербург ожидают резервный борт. 

Ранее рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце.

Представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.

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Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города
#самолет
#аэропорт
#рейсы
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В Москве погиб рабочий при погрузке стройматериалов
22 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

Несчастный случай, унёсший жизнь мужчины, произошёл на складе на севере столицы.
«Московский Комсомолец» пишет, что ЧП случилось около 10.00 на улице Ивана Сусанина. Во время разгрузки стройматериалов листы ДСП придавили рабочего. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

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#москва
#гибель
#чп
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В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима
22 августа 2023, 11:34

Фото: iStock/artolympic

«Спутник» занимался организацией трагической подземной экскурсии по Москве.
Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге, пишет Mash.
 
Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос. 

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о гибели четырёх лиц на экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.
Полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».

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#москва
#санкт-петербург
#полиция
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