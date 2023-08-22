В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.

Тело извлекли из воды в центре Москвы, рядом с парком «Зарядье».Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве.Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.Полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».