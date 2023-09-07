В Ростове-на-Дону рассказали об ущербе от падения БПЛА

Фото: iStock/Alesmunt
В результате падения беспилотника на Ростов-на-Дону повреждены 10 машин, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Напомним, в Ростове-на-Дону в ночь на четверг сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА).
В городе продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотника. С жилого дома сняли нависавшие аварийные конструкции, в 20 домах восстановили электроснабжение.
В настоящий момент для жителей пострадавших домов организованы горячее питание, а также сухпоек.
Для оценки реального ущерба на местах происшествия работают шесть оперативных групп, заключил Голубев.
Читайте также:
В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник
Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
«С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела», - прокомментировал ситуацию Голубев.
В настоящий момент для жителей пострадавших домов организованы горячее питание, а также сухпоек.
Для оценки реального ущерба на местах происшествия работают шесть оперативных групп, заключил Голубев.
Читайте также:
В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник
Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
Евгения Парфентьева