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В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов

В Ростове-на-Дону, предположительно, сработали системы ПВО
21 августа 2023, 10:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.

При этом, официальной информации от властей пока не поступало.


Ранее в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

20 августа в Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.

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#взрыв
#пво
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В Ростове-на-Дону объяснили природу громких звуков
Губернатор Голубев: Военные сообщили о переходе самолета на сверхзвук
21 августа 2023, 11:23

Фото: kremlin.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о громких звуках в Ростове-на-Дону.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону. По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», - прокомментировал ситуацию Голубев.

Утром 21 августа мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.

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#взрывы
#самолет
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К тушению пожара на складе в Богородском привлекли два вертолёта МЧС
21 августа 2023, 11:04

Фото: Istockphoto / Evgeny555

В тушении крупного пожара на складе лакокрасочных изделий в Богородском городском округе заняты два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вертолёт МЧС Ка-32 и ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв метров. В ликвидации огня задействованы более 130 человек и 38 единиц техники», – сказал собеседник РИА Новости. 
Он добавил, что тушение пламени осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка здания.
 
Ранее «Радио 1» информировало, что в посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Очевидцы сообщали о густом дыме и ярком пламени над зданием склада.  По предварительны данным, возгорание произошло на втором этаже. Первоначально огонь охватил 1,5 тыс «квадратов». 
 
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#богородский городской округ
#пожар
#чп
#склад
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы
Тела двух диггеров достали из коллекторов Москвы возле Кремля
21 августа 2023, 10:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Недалеко от парка «Зарядья» из Москвы-реки выловили тела мужчины и девочки, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», - прокомментировал ситуацию источник.

По информации источника, всего в экскурсионной группе могли находиться до восьми человек.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался сильный ливень.

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#москва
#река
#труп
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МЧС: В подмосковном Ногинске горит склад с лакокрасочными изделиями
21 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковном посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.
В настоящее время огнём охвачена площадь в две тысячи квадратных метров. Тушение происходит в тяжёлых условиях из-за сложной планировки помещений склада, который переполнен находящимися внутри лакокрасочными изделиями.

К ликвидации возгорания привлечены 80 специалистов МЧС и 25 единиц техники.

Очевидцы происшествия сообщают о густом дыме и ярком пламени, доносящимся из здания склада.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже склада в Богородском. Изначально огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

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#пожар
#подмосковье
#ногинск
#склад
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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге
21 августа 2023, 10:05

Фото: iStock/djedzura

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги с 10-летней дочерью арендовали автомобиль через сервис Belkacar. Когда семья стала выходить из машины, девочка почувствовала, как что-то укололо ее в ногу. У ребенка пошла кровь.

Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.

Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Супруги написали заявление в полицию, шприц забрали на экспертизы для установления природы жидкости.

Сейчас родители находятся в ожидании результатов анализов.

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#москва
#каршеринг
#ребёнок
#полиция
#анализы
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Экс-начальника наркоконтроля Свердловской области будут судить по делу о мошенничестве
21 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Atstock Productions

Суд Свердловской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД Ивана Ергеледжи. Об этом изданию «Вечерние ведомости» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Под видом финансовой помощи работникам лесничества, он обратил в свою пользу 1,5 млн рублей. 9 июля экс-начальник был задержан в тот момент, когда ему передавали эти деньги.

Уточняется, что в отношении посредников, передававших денежные средства, уголовные дела были закрыты, поскольку они не знали об истинных намерениях Ергеледжи.

Рассмотрением дела займётся Первоуральский городской суд.

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#суд
#мошенничество
#уголовное
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ПВО сбило два беспилотника в Подмосковье
21 августа 2023, 10:00

Фото: istockphoto / Naypong

Сегодня утром, 21 августа, два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области.
Обломки одного из беспилотников упал дом в СНТ Дорожник на территории городского округа Истра. 

В результате атаки дронов есть двое пострадавших. 
«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
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В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье.
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#беспилотник
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На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар
В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар
21 августа 2023, 09:47

Фото: iStock/Distortion Media

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Baza.
В жилом доме на Дмитровском шоссе полыхает сильный пожар. По предварительной информации, горит квартира на последнем этаже.

Предположительно, в квартире могут находиться двое детей.

На месте происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова. Вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

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Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы

 
 
#москва
#пожар
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Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам
Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы
21 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Трупы, выловленные из Москвы-реки в центре столицы, принадлежат родственникам, которые исследовали тоннели в составе экскурсионной группы, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины. Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.

Выяснилось, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался мильный ливень.

Тело самого Маркушина пока не найдено. Сколько еще участников экскурсионной группы оказались заперты в подземельях столицы – пока неизвестно. 

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#москва
#труп
#река
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