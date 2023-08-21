В Ростове-на-Дону слышны звуки взрывов

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Очевидцы сообщают о звуках взрывов в городе Ростов-на-Дону, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, в Ростове могла сработать система ПВО. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремело в западных районах города.
При этом, официальной информации от властей пока не поступало.
Ранее в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
20 августа в Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.
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При этом, официальной информации от властей пока не поступало.
20 августа в Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.
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Евгения Парфентьева