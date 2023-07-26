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В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний мальчик

26 июля 2023, 22:05

Фото:istockphoto/tylim

В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок.
26 июля в развлекательный центр на бульваре Комарова семья вместе с 4-летним сыном приехала отдохнуть.

Ребёнок плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.


Медикам не удалось спасти ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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#Ростов-на-Дону
#аквапарк
#дети
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В Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнего ребенка
26 июля 2023, 22:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве на Нижегородской улице мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На улице Нижегородская мужчина 1994 г.р., двигаясь на личном электросамокате, совершил наезд 6-летнюю девочку», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ребенка в сопровождении мамы доставили в больницу. Подробности о состоянии малышки не приводятся.

Сейчас полиция проводит проверку случившегося и устанавливает подробности происшествия под контролем Таганской межрайонной прокуратуры.

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#электросамокат
#авария
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На авиабазе разбился истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии
26 июля 2023, 22:16

Фото:istockphoto/Richard Fox

Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем.
Об этом рассказал представитель минобороны бригадный генерал Турки аль-Малики. 
 
Истребитель упал во время тренировочного полета на полигоне авиабазы в Хамис-Мушайте. Экипаж самолета погиб
 
Специальная комиссия начнёт расследовать и изучать причины крушения истребителя. 

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#истребитель
#авиабаза
#Саудовская Аравия
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В Вологодской области из-за птичьего гриппа на карантин закрыты более 30 деревень
26 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Kira Kutscher

Первый замруководителя администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин сообщил, что 36 деревень закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.
Под карантин попали все населенные пункты, которые оказались в радиусе 10 км от очага заражения, пишет РИА Новости. В данный момент в районе действуют три контрольно-пропускных пункта.
 
В этих деревнях запрещён выгул домашней птицы на улице. Также рекомендована вакцинация и наблюдение. В районе у каждого хозяина уточняют размер поголовья кур.
 
Ранее Министерство сельского хозяйства Магаданской области сообщило, что региональные власти объявили карантин после того, как обнаружили трупов водоплавающих птиц. Они были заражены высокопатогенным гриппом птиц типа А.

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#птичий грипп
#куры
#фермерское хозяйство
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На Ибице турист целовал чужого ребёнка и попытался похитить его на глазах у матери
26 июля 2023, 20:11

Фото:istockphoto/amoklv

На пляже Таламанка, Ибица, марокканец поцеловал чужого ребенка и попытался похитить его.
The Mirror пишет, что мужчина подошел к 2-летней девочке, начал целовать её в щеку и держать, чтобы она не убежала. На помощь ребенку пришла мать. Она забрала ребёнка на другую часть пляжа. Но мужчина опять нашёл семью. Схватил девочку и убежал. Мать стала звать на помощь.

Полицейские задержали марокканца. При этом он оказывал сопротивление. Мужчине предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и преступлении сексуального характера.

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#Ибица
#пляж
#дети
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В Тюмени врачи спасли семерых человек, которые отравились бледной поганкой
26 июля 2023, 19:53

Фото:adrianam13/adrianam13

В Тюмени семеро человек были госпитализированы в Областную клиническую больницу №1 с отравлением бледной поганкой.
Об этом пишет aif.ru, ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения. Всех пациентов удалось спасти. Одна из госпитализированных лечилась самостоятельно. Её мучили тошнота, рвота, слабость, холодный пот и судороги. На время её состояние улучшилось, но чуть позже симптомы вернулись.
 
Спустя трое суток самолечения женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «острый токсический гепатит». Врачи провели пациентке плазмаферез (методика лечения, которая основана на фильтрации плазмы через специальную мембрану). В итоге состояние женщины удалось стабилизировать.

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#грибы
#отравление
#больница
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В Севастополе ребёнок с открытой формой туберкулеза больше месяца ходил в детский сад
26 июля 2023, 18:29

Фото:istockphoto/oksix

В один из севастопольских детских садов ходил ребенок с открытой формой туберкулеза.
Об этом пишет группа общественной организации «Севастопольские мамы» во «ВКонтакте». По словам родителей, администрация сада утаивала данный факт от семей воспитанников на протяжении 2, 5 месяцев. О болезни ребёнка стало известно в начале мая. А родители узнали только 17 июля.
 
В сообщении говорится, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, которые контактировали с зараженным, никто не обследовал. В зоне риска, по словам общественников, может находиться не только компенсаторная группа (куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья), но и воспитанники из других групп, которые присоединялись к данной  группе во время тихого часа.

По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» представители СРОО «Севастопольские мамы» написали жалобу в прокуратуру.

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#Севастополь
#детский сад
#туберкулёз
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В Тольятти мать оставила в квартире двух детей без еды и ушла на два дня
26 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Тольятти женщина закрыла в квартире двух своих детей, одному из которых всего два месяца, без еды и воды и ушла на два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, трехлетний мальчик и его двухмесячный брат провели в закрытой квартире среди тараканов без еды и воды два дня. Их 27-летняя мать оставила детей одних и так и не появилась к моменту их спасения. По словам соседей, женщина воспитывает детей одна, получает пособия и тратит их на алкоголь.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Младший мальчик был в реанимации, и врачи боролись за его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Однако правозащитники требуют добавить стать «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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#Тольятти
#дети
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В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал
26 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/vmargineanu

В Клину на улице Карла Маркса заманил в свою каморку десятилетнюю девочку, где попытался надругаться над ней, однако ребенку удалось сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 46-летний дворник Бобохон А. подкараулил десятилетнюю девочку возле подъезда и обманным путем заманил ее в свою каморку в подвале. После этого мужчина показал ребенку порнографическое видео, положил на кровать и начал целовать. Однако ребенку удалось вырваться и сбежать. Придя домой, девочка все рассказала маме.

Женщина обратилась в полицию и уже через два дня педофил был задержан. Оказалось, что он является сотрудником жилсервиса РЭУ-8. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Клин
#дворник
#педофил
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В Москве женщина чуть не наступила на гранату
26 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Москвы чуть было не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Сейчас на место ЧП едут полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что москвичка шла по своим делам в столичном районе Лефортово возле шоссе Энтузиастов, когда заметила гранату под своими ногами. Об этом она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. В настоящее время место, где был обнаружен предмет, напоминающий гранату, оцеплено. Ожидается приезд полиции и кинологов.

Накануне также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве на Лубянке. При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.

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#граната
#Москва
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