В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний мальчик

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В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок.
26 июля в развлекательный центр на бульваре Комарова семья вместе с 4-летним сыном приехала отдохнуть.
Ребёнок плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.
Медикам не удалось спасти ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Мария Фирсова