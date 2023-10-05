В Ростове-на-Дону 25-летнего военнослужащего будут судить за госизмену

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Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего ВС РФ, который обвиняется в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — цитирует агентство слова собеседника.
При этом суть преступления, инкриминируемого Бориеву, не уточняется. По данным источника, дело будет рассматриваться в закрытом режиме 5 октября без присутствия прессы.
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