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В Ростове-на-Дону 25-летнего военнослужащего будут судить за госизмену

ТАСС: В Ростове-на-Дону военнослужащего будут судить за госизмену
05 октября 2023, 02:13
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего ВС РФ, который обвиняется в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом суть преступления, инкриминируемого Бориеву, не уточняется. По данным источника, дело будет рассматриваться в закрытом режиме 5 октября без присутствия прессы.

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#фсб
#ук
#наказание
#сотрудники
#рф
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Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по делу главы Кизилюрта
05 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/YakobchukOlena

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела экс-министра спорта Дагестана и главы города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Решение вынесено в отношении руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбега Махачева.

Таким образом, Махачев и Магомед Магомедов будут находиться под стражей минимум до 2 декабря. Заседания об избрании меры пресечения обоим проходили в закрытом режиме.

По информации СМИ, Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств во времена, когда он был министром спорта Дагестана: с 2012 по 2021 год.

В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.

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#арест
#дагестан
#суд
#москва
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Умерла народная артистка России Наталия Королева
05 октября 2023, 02:26

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Народная артистка РФ, актриса Наталия Королева умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
«Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — говорится в публикации на сайте театра.

Уточняется, что актриса скончалась 3 октября, накануне гастролей. Причины смерти Наталии Королевой не уточняются.

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#актриса
#девушка
#рф
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Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
05 октября 2023, 01:52

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Харьковской области, а телеканал ТСН — о взрывах в полтавском городе Миргороде. Ранее в этих регионах, а также в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
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#взрывы
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В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
«МК»: В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу
05 октября 2023, 01:34

Фото: iStock/VILevi

У 80-летней жительницы Сахалина в мозгу была обнаружена трёхсантиметровая игла. Об этом пишет «МК».
Инородное тело в мозгу пациентки нашли в ходе компьютерной томографии. Врачи считают, что иглу в голову ей после рождения воткнули родители, пытаясь таким образом избавиться от ребенка.

Отмечается, что в голодные годы такие случаи не были редкостью — тонкая игла вставлялась младенцу в родничок и повреждала мозг. Так как родничок быстро затягивался, следы преступления были скрыты, но малыш погибал.

Однако этой женщине удалось выжить, сейчас её здоровью ничего не угрожает. Врачи решили не извлекать иглу, так как операция может вызвать ухудшение здоровья пациентки.

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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины

Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
#врачи
#операция
#родители
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В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
Дептранс: В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины
04 октября 2023, 23:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На востоке Москвы три автомобиля столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время движение в районе аварии затруднено. Ведомство просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#мкад
#дтп
#движение
#водитель
#маршруты
#аварии
#машины
#информация
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Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии
04 октября 2023, 23:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализировали после инцидента в Баварии во время предвыборного мероприятия. Об этом пишет Junge Freiheit со ссылкой на одного из представителей партии.
«4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел физический инцидент против федерального представителя партии Тино Хрупаллы. В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — цитирует издание слова собеседника.

По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, который присутствовал на мероприятии, Хрупалла внезапно стал чувствовать себя ​плохо и указал на двух молодых людей, сейчас их допрашивает полиция. Уточняется, что на месте происшествия были обнаружены шприц и игла.

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#полиция
#инцидент
#происшествия
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В Башкирии грузовик влетел в вагоны тепловоза
МВД: В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
04 октября 2023, 22:21

Фото: iStock/denisgo

В Башкирии вагоны тепловоза сошли с рельсов в результате столкновения с грузовиком, об этом сообщили в региональном МВД.
По информации МВД, ДТП произошло на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. 

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате, шесть вагонов сошли с рельсов.

Водителя грузовика экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

На месте происшествия работают экстренные службы, подробности аварии устанавливаются. 

Ранее поезд, который следовал из Бишкека в Самару, сошёл с рельсов в Актюбинской области Казахстана. По данным МЧС, причиной инцидента стало боковое столкновение с маневровым локомотивом.

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#дтп
#мвд
#водитель
#аварии
#происшествия
#башкирия
#поезд
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Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
04 октября 2023, 22:14

Фото: iStock/djedzura

Очевидцы рассказали об обнаженной женщине, которая выкатилась на дорогу Екатеринбурга, передает E1.RU.
Инцидент произошел 4 октября на улице Щербакова. 

«Сегодня такая ситуация произошла с моим знакомым, на видеорегистратор сняли: женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», - рассказала изданию жительница Екатеринбурга. 

Очевидцы происшествия позвонили в полицию, на место приехал патруль. Женщину удалили с проезжей части и передали медицинским работникам. 

Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, поэтому её госпитализировали в психиатрическое учреждение.

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#инцидент
#происшествия
#машины
#екатеринбург
#дорога
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Бывшие американцы судятся с США
NBS: Бывшие американцы судятся с США за деньги, отданные за выход из гражданства
04 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшие американцы, отказавшиеся от гражданства, судятся с США, чтобы вернуть деньги, заплаченные за эту процедуру, сообщает NBC.
«Для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги», - прокомментировали ситуацию в NBC.

Чтобы отказаться от американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако, в понедельник в Госдепе заявили, что вскоре эта сумма уменьшится до 450 долларов. Именно поэтому бывшие американцы, заплатившие за отказ от гражданства столь высокую цену, планируют подать коллективный иск.

Отмечается, что если гражданин США не проживает на территории Штатов, он все равно обязан платить налогу правительству.

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