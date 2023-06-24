В Ростове отменили массовые мероприятия на выходные

Фото: IStock/Ton Khivintsev
Губернатор Ростовской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице региона
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Об это в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Глава региона уже во второй раз рекомендовал жителям воздержаться от выхода из дома и напомним, что в Ростове изменены маршруты по центру города.
После этого, в ночь на субботу, организовали дежурные посты в районе штаба Южного военного округа на территории Ростова-на-Дону.
Важнейшие объекты российской столицы уже взяты под усиленную охрану. На территории города усилены меры безопасности.
«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал он.
«Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно», — заявил Голубев.Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.
После этого, в ночь на субботу, организовали дежурные посты в районе штаба Южного военного округа на территории Ростова-на-Дону.
Важнейшие объекты российской столицы уже взяты под усиленную охрану. На территории города усилены меры безопасности.
Екатерина Шмакова