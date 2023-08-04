В Ростове произошло нападение на пост ДПС

Фото: iStock/Nicola Colombo
В Ростове сообщили о нападении на пост ДПС, пишет Telegram-канал Don Mash.
Предварительно, пост, на который было совершено нападение, находится на въезде в город со стороны Таганрога.
На место выехали несколько экипажей полиции.
Вчера неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити». По информации 112, произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Читайте также:
Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11
В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло девушке в подъезде
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
На место выехали несколько экипажей полиции.
Читайте также:
Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11
В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло девушке в подъезде
Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
Евгения Парфентьева