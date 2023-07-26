В Ростове в руках у мужчины взорвалась граната

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Ростове-на-Дону во дворе многоквартирного дома в руках у неизвестного мужчины взорвалась граната. Об этом сообщает телеграмм-канал Don Mash.
В результате инцидента, мужчина лишился пальцев рук.
По информации портала, громкий хлопок услышали жители многоквартирного дома и обратились в эксренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, провели эвакуацию граждан. Пострадавшего срочно направили в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение взрывчатого устройства.
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По информации портала, громкий хлопок услышали жители многоквартирного дома и обратились в эксренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, провели эвакуацию граждан. Пострадавшего срочно направили в медицинское учреждение.
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Анастасия Крестьянова