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В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

11 сентября 2023, 11:00
Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что у 15-летнего подростка Гриши, который совершил нападение на школу в Ростовской области, обострилось психическое заболевание на фоне плохой успеваемости. В медицинской карте у нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях.

Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Москвичка скончалась после того, как съела арбуз

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#нападение
#школы
#чп
#человек
#происшествия
#сотрудники
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Москвичка скончалась после того, как съела арбуз
11 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/Nadya So

В Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По словам матери погибшей женщины, ее 47-летняя дочь купила арбуз около метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как его съела. Началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. Позже состояние девушки сильно ухудшилось. Тогда ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь. Но прибывшие на место врачи спасти ее не смогли. Женщина умерла в своей кровати.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Однако предварительный диагноз уже поставлен – отравление арбузом.

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#арбуз
#врачи
#отравление
#женщина
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Названа причина нападения подростка на школу в Ростовской области
SHOT: Парень мог прийти с ножом в школу в Ростовской области из-за плохих оценок
11 сентября 2023, 10:29

Фото: iStock/zoka74

У 15-летнего подростка Гриши, который совершил нападение на школу в Ростовской области, обострилось психическое заболевание на фоне плохой успеваемости. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в медицинской карте у нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. По информации SHOT, в число пострадавших от нападения также вошла учительница английского языка Юлия Н. 

На данный момент школа оцеплена. Преступник находится в отделении полиции.

Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы.

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#школа
#подросток
#школы
#чп
#человек
#мужчина
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В заповеднике «Горки Ленинские» сгорели постройки киногородка
11 сентября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

В подмосковных Горках Ленинских загорелись две нежилые постройки. Пожар локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Площадь пожара составила 54 кв м. По предварительной информации, пострадавших. Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские».  

Как отмечает телеграм-канал SHOT, на этой территории находятся декорации, дома и улицы. Там снимали сериал «Анна-детективъ», фильмы «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Киногородок расположен рядом с городом Видное.  

В 2020 году там уже был пожар, который охватил 600 «квадратов». Тогда огонь нанёс значительный ущерб декорациям.

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#пожар
#видное
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#происшествие
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#московская область
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Женщина оторвала ребенку два пальца, прищемив их дверью в ТЦ Петербурга
11 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге женщина оторвала пятилетнему ребенку два пальца, сильно хлопнув дверью, выходя из туалета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина выходила из туалета и не заметив ребенка сильно хлопнула дверью, которой прищемило руку пятилетнему ребенку, в результате чего ему частично оторвало два пальца. Ребенок был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести.

После осмотра врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. При этом виновница спокойно продолжила делать покупки в торговом центре. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники полиции.

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#ребёнок
#женщина
#покупки
#сотрудники
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Подросток ранил ножом четверых человек в школе в Ростовской области
11 сентября 2023, 08:48

Фото: iStock/vmargineanu

В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых  взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Никто из учеников учебного заведения не пострадал. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. С ними работают врачи. 

По некоторым данным, один мужчина получил пять ножевых ранений. Он привел свою внучку в первый класс. Он госпитализирован.

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#школы
#пострадавшие
#чп
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#происшествия
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В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным
LADbible: В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным
11 сентября 2023, 05:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании сотруднице тюрьмы вынесли приговор за то, что она завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Об этом пишет LADbible.
Джоан Хантер в декабре 2020 года тайно пронесла на территорию тюрьмы города Солфорд, графство Большой Манчестер, мобильный телефон и марихуану, а позже передала их заключенному Коннору Уиллсу. 27-летнюю женщину 6 сентября приговорили к трем годам лишения свободы.

Следователи установили, что между Хантер и преступником завязался роман, и сотрудница тюрьма совершала ради возлюбленного должностные преступления.

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#следователи
#тюрьма
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#великобритания
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В Кривом Роге звучат взрывы
ТСН: В Кривом Роге звучат взрывы
11 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине звучат взрывы в городе Кривой Рог Днепропетровской области звучат взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Кривой Рог — мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-картам воздушных тревог министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.

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#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
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Пьяный сахалинец устроил стрельбу из ружья на парковке
11 сентября 2023, 03:06

Фото: iStock/Chalabala

Сахалинец устроил ночную стрельбу на автомобильной парковке возле дома. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП Сахалин».
Уточняется, что инцидент случился в селе Сокол в Долинском районе. Мужчина с предметом, похожим на ружье, вышел из многоэтажки около 12 ночи и стал стрелять в воздух. Из-за стрельбы сработали сигнализации машин, припаркованных у дома. Однако никто из жильцов не решился утихомирить буйного мужчину.

Спустя время стрелка задержали полицейские, мужчина оказался пьян. Отмечается, что оружие, которое он использовал, было оформлено должным образом. Информация о пострадавших и поврежденных автомобилях отсутствует. 

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#оружие
#инцидент
#полицейские
#мужчина
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#информация
#ружье
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SHOT: Под Новосибирском мужчина убил умственно отсталого школьника
SHOT: Под Новосибирском мужчина случайно убил умственно отсталого школьника
11 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/blinow61

Под Новосибирском садовод во время заготовки дров случайно убил умственно отсталого семиклассника. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что трагедия случилась в селе Бочкарёво Черепановского района. Рабочий садоводческой фирмы отправился в лес, чтобы заготовить дрова на зиму. Помочь 29-летнему мужчине вызвался 14-летний сын коллеги.

Мужчина пилил сухостой бензопилой, после чего подросток укладывал дрова штабелями. В какой-то момент мальчик отвлекся, и ему на голову рухнул огромный сук. Подросток скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он учился в специальной школе для умственно отсталых.

В настоящее время садовода задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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