В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

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Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.
Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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