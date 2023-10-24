В Ростовской области кега с пивом взорвалась и убила мужчину

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Житель Ростовской области погиб от разорвавшейся кеги с пивом, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось в городе Шахты.
54-летний местный житель разбирал гараж и наткнулся на пластиковую кегу с пивом. Он решил отнести находку домой, но, при выходе из гаража поскользнулся, упал и уронил ёмкость. Под давлением кега взорвалась и разлетелась на осколки, один из которых вонзился в плечевую артерию мужчины.
Пострадавшему удалось самостоятельно вызвать скорую помощь, однако, до приезда медиков он не дожил и скончался от кровопотери.
Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга выпил пиво и впал в кому.
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54-летний местный житель разбирал гараж и наткнулся на пластиковую кегу с пивом. Он решил отнести находку домой, но, при выходе из гаража поскользнулся, упал и уронил ёмкость. Под давлением кега взорвалась и разлетелась на осколки, один из которых вонзился в плечевую артерию мужчины.
Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга выпил пиво и впал в кому.
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Евгения Парфентьева