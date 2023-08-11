В Ростовской области неизвестный изнасиловал кота

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В начале августа жительница села Займо-Обрыв Азовского района обнаружила кота с многочисленными разрывами в области хвоста.
Donnews.ru, ссылаясь на азовский приют «Феникс» пишет, что женщина отвезла животное к зоозащитникам.
По словам Ольги Бухановской, главного врача ростовского лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», подобные действия могут совершать люди в изменённом состоянии сознания.
Ранее в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки. Отмечается, что мужчина признался в содеянном.
Происшествие произошло прошлым летом. Сорокалетний мужчина смотрел порнографию на телефоне, в этот момент он поймал птицу и изнасиловал её. Всё это запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Правонарушителя задержали. Сначала мужчина оправдывался, сказав, что чайка была больна и он пытался её спасти. Однако после того, как в браузере его телефона обнаружили ссылки на порно-сайты, Дэвид признался в содеянном.
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«Сейчас пытаемся стабилизировать его состояние, снимаем воспаление, колем антибиотики. Мы не знаем пока, сколько это займет времени, но впереди у нас операция. Хвост точно под ампутацию. А главное — нужно все сшивать, делать пластику. Собирать внутренние ткани, как порванные лоскутки», —сообщили активисты в группе приюта во «ВКонтакте».
«Возбудился и изнасиловал, удовлетворив свои потребности. И в этом случае велика вероятность, что он больше подобного не совершит. И даже не вспомнит об этом, придя в себя», — прокомментировала ситуацию Ольга Бухановская.Также есть вероятность, что на это мог пойти человек с умственной отсталостью, который может совершать аналогичные акты регулярно, удовлетворяя потребность в близости.
Ранее в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки. Отмечается, что мужчина признался в содеянном.
Происшествие произошло прошлым летом. Сорокалетний мужчина смотрел порнографию на телефоне, в этот момент он поймал птицу и изнасиловал её. Всё это запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Правонарушителя задержали. Сначала мужчина оправдывался, сказав, что чайка была больна и он пытался её спасти. Однако после того, как в браузере его телефона обнаружили ссылки на порно-сайты, Дэвид признался в содеянном.
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Мария Фирсова