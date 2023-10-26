В Ростовской области россиянин бросил с высоты ребёнка, избившего его сына

Фото: istockphoto/uladzimir_likman
Мужчина нанес удар 7-летнему мальчику и кинул его на пол в спортзале школы в Ростовской области.
Причиной конфликта стала информация, что тот побил его сына, пишет региональный главк МВД. 49-летний мужчина в спортзале Кутейниковской школы ударил ребенка ладонью по голове, а потом «поднял ребёнка над напольным покрытием и отпустил руки».
Сообщается, что школьник побил сына мужчины. Полиция и следователи управления Следственного комитета РФ проводят проверку.
Ранее в Ирландии суд присяжных признал 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в двух случаях непристойного нападения на ребенка.
Читайте также:
В Ирландии учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком
В Сыктывкаре школьницы расчленили кота и сделали из костей украшения
В Перми 20 юных циркачей оказались в больнице с кишечной инфекцией
Сообщается, что школьник побил сына мужчины. Полиция и следователи управления Следственного комитета РФ проводят проверку.
Читайте также:
В Ирландии учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком
В Сыктывкаре школьницы расчленили кота и сделали из костей украшения
В Перми 20 юных циркачей оказались в больнице с кишечной инфекцией
Мария Фирсова