В Ростовской области в аварии погибли пять человек

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Пять человек скончались в ДТП в Неклиновском районе Ростовской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 4 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе. Пять человек погибли.
Трое пострадали. Им оказывают медицинскую помощь на месте. Работают экстренные службы. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что в городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы.
Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.
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Трое пострадали. Им оказывают медицинскую помощь на месте. Работают экстренные службы. Подробности выясняются.
Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.
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Мария Фирсова