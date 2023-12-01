В Ростовской области возбудили дело против полицейских из отдела наркоконтроля

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В Ростовской области возбудили уголовное дело против трёх полицейских, которые угрожали местным жителям подбросить наркотики, требуя взятку, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 27-летний Игорь Шиян, 23-летний Вугар Иманов и 25-летний Рустам Юсубов работали в ростовском отделе по контролю за наркотиками. В конце октября всех троих уволили из правоохранительных органов, после проведения внутренней проверки.
Удалось выяснить, что ещё в августе 2022 года они ворвались в квартиру к трём местным жителям, избили их и заявили, что они должны заплатить полицейским три миллиона рублей. В противном случае им подкинут наркотики.
В настоящий момент против всех троих возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
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Удалось выяснить, что ещё в августе 2022 года они ворвались в квартиру к трём местным жителям, избили их и заявили, что они должны заплатить полицейским три миллиона рублей. В противном случае им подкинут наркотики.
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Евгения Парфентьева