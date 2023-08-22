В Ростовской области задержан мужчина, который пытался купить секретную военную продукцию

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Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали россиянина за попытку приобрести секретную военную продукцию.
Сообщается, что задержанный был осведомлён о секретности военного изделия. Данная продукция была нужна мужчине для перепродажи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Следователи выясняет возможных соучастников и причастность к аналогичным эпизодам.
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.
Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Следователи выясняет возможных соучастников и причастность к аналогичным эпизодам.
Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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Мария Фирсова