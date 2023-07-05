В ростовском водохранилище обнаружено тело кандидата в депутаты Кудрявцева

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В Северном водохранилище Ростова обнаружен труп 39-летнего таганрогского общественника Андрея Кудрявцева.
Об этом сообщило издание Donnews.ru, ссылаясь на депутата городской думы Таганрога Ларису Овсиенко.
У погибшего зафиксировали травму головы. Экспертиза покажет, когда именно Андрей Кудрявцев её получил — до смерти или после.
Сообщается, что документов у погибшего не было.
Андрей Кудрявцев дважды участвовал в выборах в городскую думу Таганрога: в 2014 году был самовыдвиженцем, в 2018 году — от партии «Справедливая Россия». Также Кудрявцев был помощником депутата Заксобрания Ростовской области. Занимал должность пресс-секретаря городского отделения партии «Справедливая Россия».
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У погибшего зафиксировали травму головы. Экспертиза покажет, когда именно Андрей Кудрявцев её получил — до смерти или после.
Андрей Кудрявцев дважды участвовал в выборах в городскую думу Таганрога: в 2014 году был самовыдвиженцем, в 2018 году — от партии «Справедливая Россия». Также Кудрявцев был помощником депутата Заксобрания Ростовской области. Занимал должность пресс-секретаря городского отделения партии «Справедливая Россия».
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Мария Фирсова