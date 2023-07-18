В Ростовской области ищут 6-летнюю девочку, которую увёл с площадки неизвестный мужчина

Фото:istockphoto/Yaraslau Saulevich
В городе Шахты Ростовской области пропала 6-летняя Алиса Белая. Днём ребёнок играл на площадке на улице Хабарова.
Shot пишет, что пока родители одевали трёхлетнего брата девочки, к ребёнку подошёл мужчина и увёл в неизвестном направлении.
Сообщается, что последний раз ребёнка видели с незнакомцем в магазине «Господин Ростов», Себе мужчина купил пиво, а девочке сладости.
Согласно ориентировкам, Алиса Белая одета в яркий оранжевый топ и джинсовые шорты. Девочку ищут волонтёры, сотрудники полиции и кинологи.
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Мария Фирсова