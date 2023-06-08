В Ростовской области мать снимала порновидео с десятилетней дочерью

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ: Россиянка изготавливала порноматериалы с десятилетней дочерью и выкладывать в Сеть
В Ростовской области против жительницы города Каменска-Шахтинского возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении своей десятилетней дочери, пишет RG.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По информации следствия, 37-летняя женщина снимала порнографические видео с участием малолетней доевочки на телефон, после чего публиковала их в интернете. Таким образом она хотела подзаработать денег.
Подозреваемой вменяют действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в возрасте до 14 лет и съемку ребенка с целью распространения в интернете порнографических материалов.
Суд отправил уроженку Ростовской области под стражу. Дома у женщины проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства совершения преступления. Подозреваемая свою вину признала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске 14-летний подросток утонул, спасая одноклассницу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации следствия, 37-летняя женщина снимала порнографические видео с участием малолетней доевочки на телефон, после чего публиковала их в интернете. Таким образом она хотела подзаработать денег.
Суд отправил уроженку Ростовской области под стражу. Дома у женщины проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства совершения преступления. Подозреваемая свою вину признала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске 14-летний подросток утонул, спасая одноклассницу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян