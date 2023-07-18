В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату

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Житель Азова обнаружил на дороге предмет, который похож на гранату. Об этом сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Сообщается, что этот предмет отправлен на экспертизу.
Как отмечает ведомство, на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.
Напомним, 16 июля в поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.
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Как отмечает ведомство, на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.
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Екатерина Коршунова