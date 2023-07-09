В Ростовской области подросток скончался во время спарринга на пляже

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На пляже в Азове умер 16-летний школьник, который принимал участие в спарринге.
Rostov.ru пишет, что трагедия случилась в пятницу, 7 июля, на городском пляже, где подросток отдыхал вместе с друзьями.
После спарринга едва школьник снял перчатки, он потерял сознание и упал.
Медики не смогли ничем помочь, подросток умер. Причину его смерти установит экспертиза.
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После спарринга едва школьник снял перчатки, он потерял сознание и упал.
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Мария Фирсова