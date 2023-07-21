В Ростовской области подтверждены два случая заражения лихорадкой Западного Нила

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Распространение заболевания связывают с жарой, которая способствует активному нападению комаров-переносчиков на отдыхающих у водоёмов.
Роспотребнадзор Ростовской области подтверждает два случая заражения лихорадкой Западного Нила в Волгодонске, пишет ТАСС. Также стало известно, что ещё у 14% жителей двух городов и одного района найдены антитела к вирусу.
Роспотребнадзор сообщает, что первые случаи заболевания пришлись на конец июня из-за жары. Комары-переносчики активно нападали на людей рядом с водоёмами
Также заражение может произойти в домах с затопленными подвалами. Большую роль в распространении лихорадки играют птицы: вороны, голуби, утки. Они считаются резервуаром вируса ЛЗН.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге.
При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
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Роспотребнадзор сообщает, что первые случаи заболевания пришлись на конец июня из-за жары. Комары-переносчики активно нападали на людей рядом с водоёмами
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге.
При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
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Мария Фирсова