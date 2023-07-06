В Ростовской области пойдет под суд банда, продающая детей цыганам;

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В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела о похищении и торговле детьми, в результате которого трое фигурантов предстанут перед судом. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК России.
В публикации говорится, что два жителя города Шахты и житель Воронежской области, заключивший сделку с сотрудниками правоохранительных органов, навещали многодетных матерей у них дома. Они представлялись сотрудниками органов опеки и требовали передать им детей из-за плохих условий содержания.
Матерей принуждали подписывать договоры и им приходилось соглашаться на условия злоумышленников, отметили в пресс-службе регионального СУ СК.
Обвиняемые успели выкрасть десятимесячного ребенка у жительницы Углеродского и мальчиков трех и семи лет у жительницы Тополевого. После этого они передали детей в цыганские семьи.
Отмечается, что все похищенные дети найдены, в настоящее время их вернули семьям.
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Матерей принуждали подписывать договоры и им приходилось соглашаться на условия злоумышленников, отметили в пресс-службе регионального СУ СК.
Отмечается, что все похищенные дети найдены, в настоящее время их вернули семьям.
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Диана Аванесян