В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

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Супружескую пару из Сальска обвиняют в истязании пятерых приёмных детей.
СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что 42-летняя женщина и 52-летний мужчина усыновили пятерых детей. Двоим удалось сбежать из дома и сообщить правоохранителям об издевательствах.
Оказалось, что супруги регулярно били детей, лишали еды и не обеспечивали бытовых условий для проживания.
Детей изъяли из семьи, на приёмных родителей возбудили уголовное дело об истязании. Супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что защита опекуна Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».
Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.
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Оказалось, что супруги регулярно били детей, лишали еды и не обеспечивали бытовых условий для проживания.
Ранее сообщалось, что защита опекуна Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».
Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.
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Мария Фирсова