Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена

Депутат Шеин: 15 лет назад в рухнувшем доме в Астрахани уже обваливалась стена
16 ноября 2023, 21:01
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

В обрушившимся доме в Астрахани уже обваливалась стена. Об этом заявил депутат региональной думы, бывший депутат Госдумы Олег Шеин, чьи слова приводит издание «URA.ru».
Он рассказал, что порядка 15 лет назад регион уже оказывал поддержку этому пятиэтажному дому. Тогда у дома обвалилась часть стены. Собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения.

По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением.


Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные жильцы смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Читайте также:

Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме

Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани

Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
#мчс
#ремонт
#происшествия
#дома
#депутат
Читайте нас в
Две женщины погибли при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
МЧС: при пожаре на северо-востоке Москвы двое погибли, семерых человек спасли
16 ноября 2023, 21:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека погибли, семерых удалось спасти в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Были слышны хлопки, дым валил с нескольких сторон здания. 

Отмечается, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. 

Спасателям удалось спасти семерых жильцов дома. Однако в результате происшествия погибли две женщины. 

На месте происшествия работали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц пожарной техники. 

В прокуратуре города Москвы уточнили, что возгорание случилось в квартире на девятом этаже. Однако точная причина пожара пока неизвестна – будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Читайте также:

В жилом доме на северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Стрелецкой улице в Москве

Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани
#пожар
#мчс
#погибшие
#возгорание
#происшествия
Читайте нас в
Бывший тренер и президент «Балтики» Корней Шперлинг умер в возрасте 76 лет
16 ноября 2023, 21:10

Фото: istock / SergeyPankratov

В возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу калининградского клуба.

«Бывший президент футбольного клуба "Балтика", бывший тренер команды Корней Шперлинг умер сегодня ночью в 76 лет», — заявили в пресс-службе.
Известно, что в последнее время Шперлинг боролся с тяжелой болезнью. Сестра Шперлинга сообщила, что похороны пройдут 18 ноября.

Шперлинг тренировал калининградский клуб с 1992 по 1993 год. В 1994 и в период 1997-1999 годы Корней Андреевич был тренером-консультантом. В 1994-1996 годы был президентом клуба.

Ранее сообщалось, что бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Раскрыта причина смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер

Суд в Чечне объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших

#тренер
#президент
#похороны
#смерть
Читайте нас в
Прокуратура обжаловала 11-летний приговор жителю Рязани, убившего супругу
16 ноября 2023, 20:45

Фото: istock / Elena Horrmann

Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о расправе над супругой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Рязани.

По информации агентства, жалоба гособвинителя на приговор связана с мягкостью назначенного наказания. 

Напомним, 26-летняя Елена пропала в июле 2021 года, ее тело искали более года.  В августе 2022 года правоохранительные органы задержали ее мужа Логунова по делу о распространении порнографии. Через несколько месяцев женщину нашли, а супругу предъявили обвинение в убийстве. Установили, что он в ходе бытового конфликта задушил свою жену. 1 ноября 2023 года Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось что в Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка, который расправился над 14-летней подругой, ее мамой и собакой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Раскрыта причина смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер

Суд в Чечне объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших

#суд
#приговор
#прокуратура
#железнодорожный
#обвинение
#убийство
Читайте нас в
СК незамедлительно возбудит уголовное дело по обрушению дома в Астрахани
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения дома в Астрахани
16 ноября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Следственный комитет незамедлительно откроет уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее МЧС сообщало, что в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. Жильцы заметили внезапно образовавшуюся на фасаде трещину и успели эвакуироваться до происшествия. При этом одна из жительниц дома, пожилая женщина, не успела покинуть своё жильё, в результате чего погибла. 

В пресс-службе ведомства отметили, что к месту происшествия направились специалисты-криминалисты центрального аппарата, а также сотрудники Судебно-экспертного центра Следственного комитета. 

Читайте также:

Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме

Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани

Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
#следственный комитет
#уголовное дело
#мчс
#происшествия
#дом
Читайте нас в
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Стрелецкой улице в Москве
16 ноября 2023, 20:11

Фото: istock / DarthArt

В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Пожар произошел в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был построен в 1970 году, всего в нем 80 квартир.

«Открытое горение наблюдается в трех окнах, огонь распространяется на вышележащий балкон. В горящей квартире обнаружен один погибший», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время была произведена эвакуация трех людей из квартиры выше этажом. Тушение продолжается.

Ранее в МВД по Астраханской области сообщало об обрушении жилого пятиэтажного дома. В результате появления трещины на внешнем фасаде, обрушились два подъезда. Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что был создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Раскрыта причина смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер

Суд в Чечне объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших

#пожар
#дом
#балкон
#погибший
#эвакуация
#человек
Читайте нас в
В жилом доме на северо-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар
МЧС: на Стрелецкой улице в Москве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке
16 ноября 2023, 20:01

Фото: iStock/Distortion Media

На северо-востоке Москвы в жилом доме случился крупный пожар, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В многоэтажном жилом доме в столичном районе Марьина Роща вспыхнул пожар. Слышны хлопки, дым валит с двух сторон здания. 

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС. Тушение здания продолжается. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже.

Ранее сообщалось, что в Астрахани частично обрушился жилой пятиэтажный дом. Специалисты МЧС производят разборы завалов, под которыми могут находится люди. В настоящее время известно об одной погибшей жительнице дома. При этом, 213 человек успели эвакуироваться ещё до происшествия, заметив трещину на внешней стене здания. 

Читайте также:

В Астрахани обрушилась часть жилого дома

Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области

SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
#пожар
#мчс
#специалисты
#возгорание
#происшествия
#москва
Читайте нас в
Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме
Mash: обрушившийся в Астрахани дом стоял в очереди на капремонт
16 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/xamtiw

Обрушившийся пятиэтажный дом в Астрахани ждал капитального ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что жильцы дома постоянно подавали жалобы в управляющую компанию, поскольку были обеспокоены состоянием труб, которые регулярно прорывало. Также они отказались от оплаты коммунальных услуг. В связи с этим, возрос долг управляющей компании перед городскими службами поставки воды, тепла и электричества. Долг превысил 3,2 миллиона рублей, которые пытались взыскать через суд.

Руководитель управляющей организации Сергей Хахалев отметил, что жители до происшествия не сообщали о возникновении трещин. Также он опроверг информацию о том, что причиной обрушения мог стать прорыв батарей. 

Ранее в МВД по Астраханской области сообщили о частичном обрушении жилого пятиэтажного дома. В результате появления трещины на внешнем фасаде, обрушились два подъезда. Жители успели эвакуироваться до обрушения. На месте работают экстренные службы. 

Читайте также:

Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани

Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина

Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани
#мвд
#жалобы
#жители
#происшествия
#капитальный ремонт
Читайте нас в
Несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения дома в Астрахани
16 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto/lusia599

Несколько человек считаются пропавшими без вести после обрушения части жилого дома на Привокзальной площади в Астрахани. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках возможных жертв.
На данный момент известно об одной человеческой жертве: под развалинами было обнаружено тело 84-летней женщины. Всего из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Людей перевозят в пункты временного размещения, оборудованные в школах. На месте работают сотрудники специальных служб. Всего задействовано 176 человек и 39 единиц техники.

По предварительной версии, причиной обрушения части пятиэтажного дома стало частичное подтопление фундамента канализационными водами. Сначала в МЧС поступила информация об увеличивающейся трещине в стене здания, а затем произошло обрушение. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Астраханский губернатор Бабушкин опубликовал кадры с места обрушения дома

Следователи устанавливают обстоятельства обрушения дома в Астрахани

Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина
#следственный комитет
#мчс
#женщина
#подтопление
#человек
#сотрудники
#дома
#информация
Читайте нас в
Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
Губернатор Бабушкин: службы опровергли взрыв в обрушившемся доме в Астрахани
16 ноября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Макеев

Экстренные службы опровергли версию о взрыве в частично обрушившемся доме в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Ранее в Главном управлении МЧС по Астраханской области сообщили, что произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Обрушению предшествовало появление трещины на наружной стене. В настоящее время на месте происшествия специалисты разбирают завалы. Из дома ещё до обрушения были экстренно эвакуированы 213 человек, среди которых 37 детей. Их разместят в ближайших школах. 

По предварительной версии, взрыв не был причиной обрушения здания. Специалисты отмечают, что обрушилась именно конструкция постройки.

Читайте также:

 Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина

На место обрушения дома в Астраханской области выехал глава Минздрава

Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани
#мчс
#спасатели
#дом
#происшествие
#взрыв
#специалисты
Читайте нас в
Достижения.рф