В Румынии обнаружены новые обломки беспилотника

Фото: iStock/aapsky
В Румынии вновь обнаружены обломки беспилотника, на место направлена группа специалистов для проверки. Об этом сообщает Минобороны страны в своём Facebook*.
Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.
Читайте также:
В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной
Румыния выразила протест России из-за новых обломков беспилотника
Действия ВС РФ вблизи Румынии напугали НАТО
*деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова