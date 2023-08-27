В Румынии погибли два человека на АЗС, где произошли взрывы

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Взрыв случился на автозаправочной станции в румынском посёлке Креведия.
Телеканал Digi-24 сообщает о гибели двоих человек. Погибшими оказалась семейная пара: у мужчины случился сердечный приступ, а его жена погибла от ожогов.
Также стало известно о 57 пострадавших, среди них 39 пожарных. 10 человек в тяжёлом состоянии. Люди получили серьёзные ранения после серии взрывов, случившихся в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа. С 2020 года у компании не было разрешения на работу.
Спасатели эвакуировали около трёх тысяч местных жителей.
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Также стало известно о 57 пострадавших, среди них 39 пожарных. 10 человек в тяжёлом состоянии. Люди получили серьёзные ранения после серии взрывов, случившихся в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа. С 2020 года у компании не было разрешения на работу.
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Мария Фирсова