В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС

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Пожар на автозаправочной станции в городе Креведия, Румыния, был успешно локализован. Риск его распространения на соседние районы устранен, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уездного департамента по чрезвычайным ситуациям.
События развернулись в субботу в Креведии, которая расположена в 13 километрах от столицы Румынии, Бухареста. В результате четырех взрывов один человек погиб и 46 получили ранения. Некоторые из пострадавших будут перевезены в больницы Италии и Бельгии для дальнейшего лечения.
Первый взрыв на заправочной станции произошел около 19:30 местного времени, что совпадает с Московским временем. Движение транспорта было временно прекращено. Несмотря на действия пожарных, огонь распространился на вторую газовую цистерну, что привело к дополнительным взрывам около 21:00 и позднее. Эвакуация охватила более 3 000 человек из района в радиусе 700 метров от эпицентра происшествия. На месте инцидента работают антикризисный штаб, глава Министерства внутренних дел Кэтэлин Предою и премьер-министр Марчел Чолаку.
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«Ситуация с пожаром в настоящее время стабилизирована, и спасатели активно работают по тушению последних очагов огня», — отметили в пресс-службе.
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Артем Кузьмин