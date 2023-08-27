В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс

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Возгорание произошло в хранилище пластмассовых изделий, расположенном вблизи оружейной фабрики в уезде Дымбовица, Румыния, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. Информация о жертвах на данный момент не поступала.
Отмечается, что этот пожар произошел на расстоянии 20 километров от автозаправочной станции в Креведии, недалеко от столицы Румынии, где ранее произошли четыре взрыва. По данным министерства здравоохранения, в результате этого инцидента один человек умер, и 46 получили травмы. Больницы в Италии и Бельгии уже готовы принять пострадавших.
Площадь возгорания составляет примерно 600 квадратных метров, и на складе хранятся легковоспламеняющиеся материалы, включая пластик.
Пожарные отметили, что связи между этим пожаром и ранее произошедшими взрывами на АЗС нет. Они также подтвердили, что огонь не перекинется на прилегающие здания.
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Артем Кузьмин