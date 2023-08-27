В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс

Возгорание произошло в хранилище пластмассовых изделий, расположенном вблизи оружейной фабрики в уезде Дымбовица, Румыния, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям. Информация о жертвах на данный момент не поступала.