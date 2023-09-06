В Румынии заявили о падении российских обломков БПЛА

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов.
Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.
Также политик сообщил, что планируется усилить бдительность пограничных территорий.
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Также политик сообщил, что планируется усилить бдительность пограничных территорий.
«У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался глава румынского Минобороны.При этом, ранее Минобороны, МИД Румынии и сам президент Клаус Йоханнис опровергли информацию о каком либо падении частей дронов или других устройств на территорию страны.
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Алина Юрчак