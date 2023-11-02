В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП

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35-летний капитан Сергей Калужский, начальник отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, был застрелен вечером 1 ноября.
Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Baza пишет, что тело Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчину убили тремя выстрелами. пули попали в грудь, живот и голову. В данный момент разыскивают неизвестного мужчину, ростом 160-170 см. Он был одет во всё черное и передвигался на велосипеде. С собой у него может быть ружьё.
Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке брата заказчика громких убийств отправили в СИЗО.
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Мария Фирсова