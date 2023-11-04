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В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава

04 ноября 2023, 14:49
Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Полиция задержала в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов.
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 4 ноября, пишет ТАСС. Полицейским совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии удалось задержать местного жителя 1979 года рождения.

Напомним, 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, застрелили вечером 1 ноября.


Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Труп Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчина был убит тремя выстрелами. Пули попали в грудь, живот и голову.

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#рязанская область
#убийство
#следователи
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Главного рязанского судебного пристава могли убить из ревности
04 ноября 2023, 15:31

Фото: istock/choochart choochaikupt

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани.
Shot пишет, что 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. По предварительной информации, мотивом стала ревность. Жена убийцы работала в ФССП вместе с 35-летним погибшим Сергеем Калужским.
 
1 ноября, в День судебного пристава, убийца оделся во всё чёрное, скрылся под маской и поехал караулить начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и району Сергея Калужского рядом с его домом на Сельских строителей. Когда мужчина возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил три раза — в голову, грудь и в живот. После чего скрылся на велосипеде. Его искали несколько дней.
 
Следователи думали, что мотивом убийства была профессиональная деятельность жертвы. Но всё оказалось иначе. У Ананикяна не было долгов. На допросе он рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому. Задержанный с женой воспитывал двоих детей.
 
У Сергея Калужского остались жена и двое детей-школьников. 

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#убийство
#рязанская область
#новости
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Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве
04 ноября 2023, 14:40

Фото: iStock/Akintevs

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере.
Mash сообщает, что такое решение вынес столичный суд. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

Во время заседания стало известно, что у Аяза Шабутдинова кроме российского есть гражданство Сент-Люсииа — маленького островного государства в Северной Америке, которое является членом Содружества наций. По этому документу Шабутдинов выезжал за рубеж в обход санкций. Также у него нашли визы в США, Италию, ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где он приобрёл недвижимость в 2021–2022 годах.

Гендиректора «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск. Сообщается, что он успел скрыться в ОАЭ.

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#блогер
#уголовное дело
#новости
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В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины
04 ноября 2023, 11:23

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

В Новосибирске спасателям пришлось распилить и разъединить зубья вил, насквозь проткнувшие голову мужчины.
Об этом пишет Telegram-канале «Спасатели МАСС». В сообщении сказано, что потребовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий.
 
Процедура проводились в операционной одной из больниц Новосибирска. Хирурги и спасатели помогли мужчине. Закончив манипуляции, 52-летнего мужчину передали медикам для дальнейшего лечения.
 
Как вилы оказались в голове местного жителя, не уточняется.

Ранее сообщалось, что уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться. Уточняется, что у 19-летней девушки был диагностирован химический ожог пищевода. Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы провели её успешную операцию.

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#врачи
#спасатели
#новости
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Сайты форума «Россия» подверглись хакерской атаке из Украины
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись кибератаке из Украины
04 ноября 2023, 11:18

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая открылась в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Уточняется, что кибератака была осуществлена с территории Украины, США, Германии и других недружественных государств. 

Хакеры смогли нарушить корректную работу сразу пяти порталов форума.

Однако, несмотря на это, в пресс-службе отметили, что недружественным странам не удалось сорвать проведение выставки, а также не дать россиянам узнать о достижениях своего государства. Организаторы уверяют, что на форум прибыло большое количество москвичей и гостей города из многих регионов России. 

Напомним, что выставка-форум «Россия» торжественно открылась на территории ВДНХ 4 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства. На выставке свои стенды представили все 89 регионов страны. Выставка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.

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#хакер
#кибербезопасность
#сайт
#форум
#россия
#вднх
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В Ставропольском крае три человека и ребенок погибли в аварии с Газелью
04 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/artolympic

В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте.
РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела Лада. Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы. 
 
В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер. Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель двигался  со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705 км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина слетела с трассы и опрокинулась.

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#дтп
#авария
#новости
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В Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы
04 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Родственники не понимают, почему ребёнок впал в кому: травм он не получал.
SHOT пишет, что ЧП случилось на уроке литературы в 9 классе подольской школы № 12. Ученику резко стало плохо. Подросток начал задыхаться и перестал понимать, где находится. Учитель вовремя сориентировалась и вызвала скорую помощь. 

Мальчика госпитализировали с диагнозом «кома неясной этиологии». Что произошло со школьником, пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

ЧП случилось в детском саду Ленинского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

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#дети
#школа
#подмосковье
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В Приморском крае медведь вышел к школе
04 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Wirestock

Бурый медведь вышел к школе в селе Агзу.
Об этом пишет газета «Северное Приморье», ссылаясь на своих подписчиков. Медведь вышел к людям, когда дети были на уроках. На кадрах, которые удалось сделать очевидцам, видно, как хищник вышел из леса и прогулялся вокруг школы.
 
«Вон, ходит медведь прямо в школе», – прокомментировал происходящее автор записи.
Медведя пришлось убить. Дети в селе Агзу ходят в школу самостоятельно, зверь представлял опасность.

Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.

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#медведи
#школа
#дети
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Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
Reuters: число жертв землетрясения в Непале возросло до 128 человек
04 ноября 2023, 06:43

Фото: iStock/SteveCollender

Число погибших в результате землетрясения в Непале увеличилось до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Агентство Франс Пресс также информирует, что более ста человек пострадали в результате этого землетрясения.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6 в Непале, при этом сообщалось о более чем 54 погибших и множестве пострадавших.

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#море
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#землетрясение
#землетрясения
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В Дагестане задохнулся ребенок, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане погиб ребенок, запутавшись в привязанной к ветке веревке качелей
04 ноября 2023, 02:40

Фото: iStock/Jun

Десятилетний мальчик в Дагестане трагически погиб, запутавшись в привязанной к ветке веревке. Как сообщили в республиканской прокуратуре, он пытался сделать качели на участке своего дома.
По предварительным данным, происшествие произошло 2 ноября 2023 года, примерно в 13:30 по московскому времени, в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Мальчик, желая построить качели, взобрался на дерево в своем огороде, но впоследствии упал и задохнулся, когда он запутался в привязанной к ветке веревке.

По случаю гибели ребенка прокуратура республики проводит проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в части предотвращения случаев безнадзорности несовершеннолетних.

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#происшествие
#прокуратура
#дерево
#мальчик
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