В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава

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Полиция задержала в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов.
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 4 ноября, пишет ТАСС. Полицейским совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии удалось задержать местного жителя 1979 года рождения.
Напомним, 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, застрелили вечером 1 ноября.
Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Труп Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчина был убит тремя выстрелами. Пули попали в грудь, живот и голову.
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Напомним, 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, застрелили вечером 1 ноября.
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Мария Фирсова