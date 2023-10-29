В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников

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Более 90 человек заболели норовирусом в рязанской школе.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, пишет, что с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением
Очные занятия в школе приостановлены, в ней проводят дезинфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора собрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Итоги лабораторных исследований должны выявить причину столь значительного количества заболевших.
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«Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции», —сказано в сообщении ведомства.
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Мария Фирсова