В Рязанской области волонтёр убил бейсбольной битой школьника во время игры в лапту

Фото:istockphoto/SergeiGorin
Школьник из Москвы приехал на каникулы в стрелковый центр спецподготовки.
Shot пишет, что 14-летний погибший учился в кадетской школе-интернате в Москве и занимался хоккеем. На лето родители отправили мальчика в профильный детский лагерь в Рязани, где детей обещали научить стрельбе из пневматики.
Трагедия случилась 12 июля во время выезда к озеру Святое. Там дети стали играть в лапту вместе с волонтёром по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсником Рязанского колледжа электроники.
Волонтёр случайно ударил семиклассника бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга школьника доставили в реанимацию. 3 недели подросток находился в коме, накануне скончался.
Правоохранители начали проверку.
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Трагедия случилась 12 июля во время выезда к озеру Святое. Там дети стали играть в лапту вместе с волонтёром по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсником Рязанского колледжа электроники.
Правоохранители начали проверку.
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Мария Фирсова