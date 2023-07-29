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В Рязанской области волонтёр убил бейсбольной битой школьника во время игры в лапту

29 июля 2023, 09:47

Фото:istockphoto/SergeiGorin

Школьник из Москвы приехал на каникулы в стрелковый центр спецподготовки.
Shot пишет, что 14-летний погибший учился в кадетской школе-интернате в Москве и занимался хоккеем. На лето родители отправили мальчика в профильный детский лагерь в Рязани, где детей обещали научить стрельбе из пневматики.

Трагедия случилась 12 июля во время выезда к озеру Святое. Там дети стали играть в лапту вместе с волонтёром по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсником Рязанского колледжа электроники.


Волонтёр случайно ударил семиклассника бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга школьника доставили в реанимацию. 3 недели подросток находился в коме, накануне скончался.

Правоохранители начали проверку.

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#рязанская область
#волонтёр
#школьник
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В Красноярском крае в пожаре погибли три человека
29 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Matt277

В Дзержинском районе в жилом доме вспыхнул пожар, погибли три человека.
Об этом пишет пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
 
Пожар удалось ликвидировать в 01:55 на площади 50 кв. м. Спасатели обнаружили троих погибших (два взрослых и один ребёнок).

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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#пожар
#пожарные
#чп
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В Красногорске отравились 22 человека, 16 из них госпитализированы
29 июля 2023, 08:05

Фото: iStock/Doucefleur

22 жителя Красногорска обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 16 из них госпитализировали.
РЕН ТВ пишет, что состояние госпитализированных оценивается как среднее. 8 человек отпустили на амбулаторное лечение.
 
Причины массового отравления устанавливают. Сообщается, что у пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.

Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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#красногорск
#отравление
#инфекция
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В Германии мужчина расстрелял добропорядочных жителей
Bild: В ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома и застрелил троих человек
29 июля 2023, 01:37

Фото: iStock/A_N

В коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает издание Bild.
Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.

По имеющейся информации, немецкой полиции удалось задержать подозреваемого. Мотивы стрелка, убившего минимум троих человек, остаются неясными, пишет РИА Новости.

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#мужчина
#фрг
#стрельба
#гибель
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Взрывотехники Мособлпожспаса обезвредили под Можайском миномётную мину
28 июля 2023, 22:19

Фото: Мособлпожспас

Специалисты по взрывотехническим работам Мособлпожспаса ликвидировали боеприпас времён Великой Отечественной войны. Снаряд нашли в лесополосе в километре от деревни Юдинки в Можайском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил мужчина, который во время сбора грибов обнаружил подозрительный предмет. Прибыв на место вызова, взрывотехники установили, что опасная находка представляет собой минометную мину. Специалисты ликвидировали боеприпас, соблюдая технику безопасности», – говорится в сообщении. 
В ведомстве советуют жителям региона при обнаружении взрывоопасных предметов соблюдать определённые правила. Опасные находки нельзя трогать, переносить, засыпать землёй и поджигать. Следует отойти на безопасное расстояние, позвонить по телефону 112 и не давать людям и животным приближаться к объекту. 

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#московская область
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Под Новосибирском раскрыли дело о пропаже школьницы в 2010 году
28 июля 2023, 22:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Следователям удалось раскрыть дело о без вести пропавшей в 2010 году школьнице под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным следствия, девочку сбили сотрудники милиции, находящиеся в алкогольном опьянении. После этого они положили тело девочки в багажник и спрятали.

Именно эти сотрудники потом «занимались поиском» пропавшего ребенка. Об это, по предварительным данным, было известно и начальнику подразделения по делам несовершеннолетних. Уточняется, что 14-летняя Наташа Матюхина пропала вечером 2 марта 2010 года селе Яркуль. Ребенок возвращался домой от подруги. До дома она не дошла всего 600 метров.

Сначала в убийстве девочки подозревали ее подругу, однако эта версия не подтвердилась, и расследование зашло в тупик. Недавно за дело снова взялись следователи. Они смогли выяснить, что девочку случайно убили сами же сотрудники отделения «Усть-Таркское». Бывших милицейских уже задержали. Также задержан и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Александр Кунец, так как следователи считают, что он знал о случайном убийстве.

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#расследование
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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»
28 июля 2023, 21:51

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье отметили массовые случаи мошенничества от имени портала госуслуг, связанные с потерей доступа к учётной записи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Гражданам поступают мошеннические звонки от якобы сотрудников службы безопасности «Госуслуг». Им сообщают о попытках смены телефонного номера в учётной записи. Злоумышленники обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, называют номер телефона, адрес и дату рождения», – говорится в сообщении.
Якобы для предотвращения процедуры смены номера, мошенники запрашивают код из СМС, который приходит на номер телефона, а затем крадут учётную запись и меняют пароль, привязанный к номеру телефона.
 
Так мошенники получают доступ ко всем персональным данным пользователя портала, с помощью которых они могут оформить кредит или микрозаём на имя владельца учётной записи.
 
Подмосковное ГУРБ призвало жителей Подмосковья при подозрительных звонках немедленно прекратить разговор. А если мошенники уже получили доступ к аккаунту, нужно обратиться в МФЦ или техподдержку через личный кабинет на «Госуслугах».

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#гурб
#безопасность
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#преступление
#госуслуги
#портал
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Блогерша-сыроед из Казани умерла от истощения в Малайзии
28 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Aamulya

Блогерша-сыроед из Казани Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки. Так она питается уже более 10 лет.

В последние дни жизни у блогерши сильно отекли ноги, также она приобрела очень болезненный вид. Тогда друзья уговорили ее обратиться к врачам, однако было уже поздно. По словам медиков, анализы у нее уже были как у мёртвого человека. 
 
В день предполагаемого отлета домой в Казань, 21 июля, девушка умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Сначала тело планировали кремировать, однако после решили забальзамировать. Мать девушки никак не может добиться передачи тела дочери в Россию.

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Юноша из Пермского края пропал в районе перевала Дятлова
28 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

На Северном Урале в районе перевала Дятлова в Свердловской области второй день идут поиски 18-летнего Даниила Карпикова. Молодого человека в последний раз видели 26 июля.
Поисками юноши занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские. Молодой человек высокого роста и худощавого телосложения. В незнакомые и печально известные места он отправился в одиночку, передает сетевое издание «КП - Екатеринбург». Сообщается, что Даниил нуждается в медицинской помощи.

Перевал Дятлова известен трагедией, происшедшей там 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горному перевалу и бесследно исчезла. Происшествие было признано несчастным случаем, вызванным природными явлениями, однако из-за отсутствия каких-либо следов пропавших туристов позже возникло множество альтернативных версий их гибели, которые до настоящего времени привлекают внимание публики.

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#полицейские
#волонтеры
#екатеринбург
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Над Ростовской областью сбита еще одна ракета ВСУ
Система ПВО сбила ракету в Азовском районе Ростовской области
28 июля 2023, 17:39

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила еще одну ракету в Азовском районе региона.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты, на этот раз в Азовском районе», — сообщил Голубев.

В настоящее время уточняются последствия на земле.

Также жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах. По предварительным данным, работает система ПВО.

Днем 28 июля Голубев на форуме «Россия – Африка» заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

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Подмосковье ищет медработников