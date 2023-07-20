В Рязанской области с помощью БПЛА атакован аэродром

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По предварительным данным, аэродром в Рязанской области был атакован с помощью БПЛА, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, диаметр воронки 10 см., ее глубина около 1,5 см. Пострадавших и повреждений в результате падения дрона нет. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
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