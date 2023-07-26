В Рязанской области загорелись вагоны с серой

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На железнодорожном вокзале в Сасово загорелись вагоны с серой.
Пожар случился около 7 утра. Сначала задымились 4 вагона, а затем произошло возгорание. Площадь пожара составила 80 кв. м. Его уже ликвидировали. Рассматривается версия поджога. Территория оцеплена, пишет Shot.
По данным Baza, все пассажиры и жители близлежащих домов были эвакуированы.
Сообщается, что сотрудник РЖД отравился парами серы во время пожара. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Мария Фирсова