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В РЖД раскрыли подробности лобового столкновения двух поездов в Ульяновской области

РЖД: пассажирский поезд столкнулся со стоящим тепловозом в Ульяновской области
22 ноября 2023, 16:40
Фото: iStock/avstraliavasin

Фото: iStock/avstraliavasin

В РЖД заявили о 25 пострадавших при лобовом столкновении поездов в Ульяновской области, среди них оказался один ребенок. У всех пострадавших зафиксированы ушибы.
«На станции Бряндино произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», -заявили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что в результате столкновения состав не сошел с рельс.


Напомним, в Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.

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#поезда
#машинист
#станции
#ржд
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Мошенники украли 1,2 миллиона рублей с карты погибшего участника СВО
22 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/ArisSu

Неизвестные украли более миллиона рублей с карты погибшего участника спецоперации, об этом сообщает источник «Регнум».
По информации собеседника агентства, 21 ноября в полицию обратилась жительница Кемеровской области. Она заявила, что её сын, принимавший участие в специальной военной операции, погиб 6 ноября от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий.

Однако, в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные снимали деньги с его карты через банкоматы в селе Андреевка в ДНР, а также в Зеленограде. В результате, с карты погибшего военного пропали 1,2 миллиона рублей. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#сво
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В Иркутской области собаки растерзали пенсионера
22 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Усолье-Сибирском возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на пенсионера. Врачи не смогли его спасти.
Об этом пишет СУ СК РФ по Иркутской области. Нападение бродячих собак случилось 17 ноября рядом со старым Китойским мостом в районе СНТ «Нептун» в Усолье-Сибирском.

71-летний пенсионер получил переохлаждение. Его госпитализировали со множественными рваными ранами, но спасти его не удалось. 

По факту нападения собак на человека, региональный СК возбудил уголовное дело. В администрации Усольского районного муниципального образования изъяли документы. Обстоятельства произошедшего выясняют. 

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#происшествие
#полиция
#собаки
#животные
#врачи
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В Златоусте пьяный мужчина избил жену, а утром обнаружил сына мёртвым
22 ноября 2023, 17:26

Фото: iStock/globalmoments

Следователи СУ СКР по Челябинской области начали расследование гибели младенца в городе Златоусте.
Об инциденте рассказала первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт, пишет издание URA.ru. Главным подозреваемым в гибели ребёнка стал его отец. Известно, что накануне смерти сына мужчина выпивал, а потом кинулся жену, державшую на руках младенца.

«После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», – сообщает источник. 
Но выйти на отца удалось только после вскрытия, которое доказало черепно-мозговую травму у ребёнка. 

В СУ СКР по Челябинской области проводят проверку. 

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#происшествие
#дети
#убийство
#новости
#родители
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25 человек пострадали при столкновении поездов в Ульяновской области
22 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате столкновения пассажирского поезда и маневренного локомотива в Ульяновской области пострадали 25 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
У всех пострадавших зафиксированы ссадины и ушибы. Всем им потребовалась медицинская помощь.

По информации Telegram-канала Baza, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, однако избежать аварии со стоящим маневровым тепловозом не удалось.

Напомним, в Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Он следовали из Адлера в Пермь. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.

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#дороги
#столкновение
#поезда
#машинист
#аварии
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Два поезда столкнулись в Ульяновской области
22 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Он следовали из Адлера в Пермь. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.

Информации о пострадавших пока нет. Однако, по предварительным данным, погибших нет. Также не известны причины, по которым произошло ЧП. При этом уточняется, что результате столкновения схода поездов не произошло.

На место происшествия уже выехали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Мытищах метропоезд «Москва 2020» сошёл с рельс. Поезд проходил испытание на путях Мытищинского машиностроительного завода. Он пробил тупиковую призму. В итоге состав сошел с рельсов.


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#столкновение
#чп
#происшествия
#поезд
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В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
В Петербурге мама выпускницы напала на учителя из-за плохой оценки
22 ноября 2023, 13:52

Фото: istock / Zhang Shu

В Санкт-Петербурге мать ученицы подралась с учителем в школе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел еще летом в Прибрежном районе во время церемонии вручения аттестатов девятиклассникам. Мать одной из учениц узнала о единственной тройке в аттестате и пошла разбираться с преподавателем. Тогда педагога спрятали в другом кабинете, а недовольная мать тем временем пробила ногой дыру в двери кабинета.

На следующий день учительница пошла в школу, а ее уже ждала женщина, устроившая скандал. Она облила 66-летнего педагога водой, обсыпала солью, после чего несколько раз ударила по спине. Учительнице в ходе потасовки удалось сбежать.

Отмечается, что в соцсетях агрессивная мать представляется тарологом-практиком, которая обещает помочь избавиться от «негативных программ».

В ходе проверки лицея выяснилось, что в лицее «неблагоприятная морально-психологическая обстановку», но нарушений в сфере законодательства образования не обнаружил.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Нью-Джерси. Она несколько лет занималась сексом со школьником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учитель
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Мужчина жестоко избил ребенка на детской площадке в Краснодаре
22 ноября 2023, 13:33

Фото: iStock/Rawf8

В Краснодаре мужчина избил ногами десятилетнего мальчика, ему не понравилось, как ребёнок отреагировал на замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кубани.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что вечером 1 ноября на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Тепличной мужчина сделал мальчику замечание. Однако его не устроила реакция ребенка и он напал на ребенка жестоко избив его ногами, после чего скрылся, оставив ребенка лежать на асфальте.

Во время допроса мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

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#мужчина
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В отношении пытавшего женщину российского полицейского начали проверку
МВД: В Коми подозреваемого в избиении женщины полицейского отстранили от службы
22 ноября 2023, 13:27

Фото: istock / blinow61

В Ухте подозреваемого в превышении полномочий сотрудника полиции отстранили от службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Республике Коми.
Сейчас в отношении его проводят служебную проверку. 

Напомним,  24 июня подполковник полиции приехал на место убийства в состоянии алкогольного опьянения и пытал женщину, которая, как он думал, виновата в убийстве своего сожителя. Он требовал что она признала вину в совершении преступления, избивая ее. 

Если вина подозреваемого будет доказана, его уволят из органов с назначением положенного законодательством наказания.

Ранее сообщалось, что на станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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#новости
#полиция
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Участникам курсов Шабутдинова подмешивали в кофе таблетки, вводящие в эйфорию
Ученица блогера Шабутдинова: Участникам курсов подмешивали в кофе таблетки
22 ноября 2023, 13:19

Фото: istock / Alexey Koza

На сеансах медитации в «Лайк-центре», которые организовывал блогер Аяз Шабутдинов, участникам подмешивали в кофе «зелёные таблетки», вызывающие эйфорию. Об этом рассказала предпринимательница Наталья Калистратова телеграм-каналу Shot.

Потерпевшая рассказала, что на всех сеансах был знаменитый фирменный кофе, которым угощали участников. Наталья рассказала, что после выпитого кофе у людей начиналась эйфория и они не могли о чем-то думать. Отмечается, что такие таблетки нашли у Шабутдинова при обысках в его квартире.

Ранее Аяз Шабутдинов назвал недоразумением свой арест по делу о мошенничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Блогера арестовали в начале ноября, ему вменяют восемь эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). 

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