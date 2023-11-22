В РЖД раскрыли подробности лобового столкновения двух поездов в Ульяновской области

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В РЖД заявили о 25 пострадавших при лобовом столкновении поездов в Ульяновской области, среди них оказался один ребенок. У всех пострадавших зафиксированы ушибы.
«На станции Бряндино произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», -заявили в пресс-службе.
При этом в ведомстве уточнили, что в результате столкновения состав не сошел с рельс.
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Элина Позднякова