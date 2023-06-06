В Самаре найдены тела еще двух погибших из-за сидра

Фото: Фотобанк Московской области
В Самаре обнаружены тела мужчины и женщины, которые отравились опасным сидром
В Самаре найдены тела еще двух погибших от «Мистер Сидра». Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
По информации источника, количество погибших в регионе возросло до шести человек. В общей сложности, от алкогольного напитка скончались 24 человека.
Уточняется, что тела 48-летнего мужчины и 47-летней женщины обнаружила их дочь. Она рассказала, что погибшие не выходили на связь с 4 июня, поэтому девушка решила их проведать и обнаружила, что родители мертвы.
В доме была найдена пустая бутылка из-под алкоголя. Предполагается, что это был «Мистер Сидр». Кроме нее следователи нашли и нетронутую бутылку. Жидкость отправили на экспертизу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самаре остановили фуру с 810 литрами смертельного сидра.
По информации источника, количество погибших в регионе возросло до шести человек. В общей сложности, от алкогольного напитка скончались 24 человека.
В доме была найдена пустая бутылка из-под алкоголя. Предполагается, что это был «Мистер Сидр». Кроме нее следователи нашли и нетронутую бутылку. Жидкость отправили на экспертизу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самаре остановили фуру с 810 литрами смертельного сидра.
Татьяна Лаврова