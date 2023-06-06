В Самаре остановили фуру с 810 литрами смертельного сидра

Фото: Фотобанк Московской области
В Самаре остановили фуру с 810 литрами опасного сидра, которым отравились жители Ульяновской области
В Самаре сотрудникам ГИБДД удалось остановить фуру с кегами с 810 литрами алкогольного напитка «Мистер сидр», которым отравились жители Ульяновской, Самарской областей и Удмуртии. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По информации источника, фургон был осмотрен на 23-м км Московского шоссе.
В процессе проверки документов и осмотре прицепа правоохранители обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров сидра. Кроме того, были найдены коробки с пластиковыми кегами с такой же маркировкой. Их объем составил 810 литров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число погибших от сидра в Ульяновской области достигло 18.
По информации источника, фургон был осмотрен на 23-м км Московского шоссе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число погибших от сидра в Ульяновской области достигло 18.
Татьяна Лаврова