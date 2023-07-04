В Самаре парень зарезал бывшую невестку якутского миллиардера

Фото: iStock/Michael Nesterov
Бывшая невестка миллиардера Александра Карася, занимавшегося золотодобычей в Якутии, Екатерина встретилась в молодым человеком, чтобы продать ему машину, однако, выгодная сделка обернулась убийством, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, роковая встреча состоялась 3 июля. Девушка хотела продать черный джип, разместила в интернете объявление, на которое очень быстро откликнулся ее будущий убийца.
При личном общении девушка заподозрила что-то неладное, и попыталась уехать, однако, преступник схватил ее, полоснул ножом по шее, запихал в салон авто, а сам сел на место водителя. Через несколько минут убийца открыл дверь машина и вытолкнул Екатерину на улицу.
Девушке попытались оказать помощь случайные прохожие, однако, ни они, ни прибывшие по вызову медики, спасти ее не смогли.
Убийцу разыскивали несколько часов. Он бросил джип неподалеку от тела девушки, а затем пересел на другую машину и успел выехать за пределы Самарской области. Полиция объявила план «Перехват», и вскоре мужчину все-таки арестовали.
Дополнительные детали происшествия устанавливаются.
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При личном общении девушка заподозрила что-то неладное, и попыталась уехать, однако, преступник схватил ее, полоснул ножом по шее, запихал в салон авто, а сам сел на место водителя. Через несколько минут убийца открыл дверь машина и вытолкнул Екатерину на улицу.
Убийцу разыскивали несколько часов. Он бросил джип неподалеку от тела девушки, а затем пересел на другую машину и успел выехать за пределы Самарской области. Полиция объявила план «Перехват», и вскоре мужчину все-таки арестовали.
Дополнительные детали происшествия устанавливаются.
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Евгения Парфентьева