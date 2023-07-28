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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время, прибывшие на место оперативные службы, устанавливают вид взрывного устройства и лиц, причастных к совершению преступления.
Прежде сообщалось о взрыве в Таганроге, причиной которого, могла стать ракета.
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По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время, прибывшие на место оперативные службы, устанавливают вид взрывного устройства и лиц, причастных к совершению преступления.
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Анастасия Крестьянова