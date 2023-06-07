В Самаре сотрудник администрации избил сотрудницу ДПС

Фото: Фотобанк Московской области
Сотрудник правительства Самарской области разбил лицо своей бывшей девушке, которая является сотрудницей ДПС
«ЧП Жизнь Тольятти» сообщает, что инцидент произошёл 6 июня на улице Стара-Загора, 121.
Работник гаража Правительства Самарской области избил свою экс-девушку, сотрудницу 2-го батальона полка ДПС УМВД России по городу Самара.
Девушку госпитализировали с переломами. Она написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что волгоградский стример сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. Уточняется, что днём в четверг, 18 мая, 31-летний треш-стример запустил трансляцию в социальных сетях, где демонстрировал издевательства над 18-летней девушкой.
Работник гаража Правительства Самарской области избил свою экс-девушку, сотрудницу 2-го батальона полка ДПС УМВД России по городу Самара.
Ранее сообщалось, что волгоградский стример сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. Уточняется, что днём в четверг, 18 мая, 31-летний треш-стример запустил трансляцию в социальных сетях, где демонстрировал издевательства над 18-летней девушкой.
Мария Фирсова