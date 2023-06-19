В Самаре спортсмен утонул во время турнира по триатлону

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Пловец утонул на турнире по триатлону в Самаре
РИА Новости сообщает, что на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023 произошло сразу два ЧП– мужчина на самокате врезался в спортсмена-велосипедиста, а один из участников соревнований утонул.
Участники фестиваля, проходившего 17 июня, должны были пройти дистанцию по плаванию – 1,93 км, потом их ожидала велогонка – 90 км, а после нужно было пробежать 21 км.
Один из спортсменов, у которого уже был опыт участия в турнирах по триатлону, не выплыл из воды.
«Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 миллион рублей для допуска к соревнованиям», - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Мужчина нырнул в воду и пропал, чуть позже его обнаружили мёртвым. Началась доследственная проверка.
Второй инцидент случился в центре города возле гостиницы «Бристоль Жигули». Мужчина на самокате выехал с тротуара на дорогу и в него на большой скорости врезался велосипедист. От эмоционального потрясения спортсмен несколько раз пнул самокатчика.
Ранее сообщалось, что в Ачинске 22-летняя мать пропала с тремя детьми. О пропаже девушки стало известно 16 июня. Женщина вместе с семимесячным ребенком направлялась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет. Семья пропала. Телефон горожанки недоступен.
Участники фестиваля, проходившего 17 июня, должны были пройти дистанцию по плаванию – 1,93 км, потом их ожидала велогонка – 90 км, а после нужно было пробежать 21 км.
«Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 миллион рублей для допуска к соревнованиям», - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Мужчина нырнул в воду и пропал, чуть позже его обнаружили мёртвым. Началась доследственная проверка.
Второй инцидент случился в центре города возле гостиницы «Бристоль Жигули». Мужчина на самокате выехал с тротуара на дорогу и в него на большой скорости врезался велосипедист. От эмоционального потрясения спортсмен несколько раз пнул самокатчика.
Ранее сообщалось, что в Ачинске 22-летняя мать пропала с тремя детьми. О пропаже девушки стало известно 16 июня. Женщина вместе с семимесячным ребенком направлялась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет. Семья пропала. Телефон горожанки недоступен.
Мария Фирсова