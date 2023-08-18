В Самаре в пожаре погиб человек

Фото: istockphoto/Diy1
Один человек погиб и трое пострадали из-за пожара, который произошёл в квартирах многоэтажного дома.
«При пожаре на улице Краснодонской, дом 1 один человек погиб и трое пострадали. Госпитализированы мужчины 1993 и 1998 годов рождения, девушка 2004 года рождения», — сообщает Минздрав.МЧС в Telegram-канале сообщает, что полыхали две квартиры на 6 и 9 этажах. Спасатели эвакуировали 20 человек. При этом 16 человек, 5 из которых дети, спасли с помощью спецустройств.
Ранее в Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.
Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми. Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
Читайте также:
Во Владимирской области в пожаре погибли двое детей
В Екатеринбурге возник пожар на строящейся ледовой арене УГМК
В Екатеринбурге убили аспиранта из Центральной Африки
Мария Фирсова