В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар

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В Самаре в Кировском районе произошло возгорание в трамвае, в котором находилось 20 пассажиров, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по региону.
Из сообщения следует, что сообщение о пожаре в движущемся трамвае №24 поступило в 20.38 по местному времени (19.38 по мск).
Уточняется, что при ЧП никто из 20 пассажиров не пострадал.
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«Установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20.48 (19.48 мск) горение ликвидировано», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова