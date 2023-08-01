В Самарской области арестовали парня, который рисовал нацистскую символику

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Жителя Самарской области арестовали за нацистский рисунок, который он пьяным нарисовал на асфальте, сообщает главк МВД по региону.
По данным ведомства, безработный 20-летний мужчина прогуливался с друзьями улице, когда увидел в подвале банку с краской и решил нанести на тротуар рисунок с нацистской символикой.
Правоохранители узнали о происшествии из видеоролика, размещенного в интернете. Злоумышленника удалось быстро установить и задержать.
На парня составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначили ему трое суток ареста.
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Правоохранители узнали о происшествии из видеоролика, размещенного в интернете. Злоумышленника удалось быстро установить и задержать.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил необдуманный поступок, нарисовал запрещённую символику. В содеянном раскаиваюсь и прошу извинения у жителей города Самары», - прокомментировал ситуацию задержанный.
На парня составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначили ему трое суток ареста.
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Евгения Парфентьева