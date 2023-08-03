В Самарской области ФСБ задержала министра здравоохранения Армена Беняна

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что Бенян, который занимает должность министра здравоохранения региона с 2020 года, задержан сотрудниками ФСБ. Вместе с ним задержан и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Уточняется, что он руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
Сейчас ФСБ проводит обыски в кабинетах Беняна и Майрамукаева. Причина задержания пока не уточняется.
При этом в Красноярском крае бывшего министра транспорта по региону Константина Димитрова заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Его судят за превышение полномочий при строительстве метрополитена.
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Сейчас ФСБ проводит обыски в кабинетах Беняна и Майрамукаева. Причина задержания пока не уточняется.
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Элина Позднякова