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В Самарской области ФСБ задержала министра здравоохранения Армена Беняна

03 августа 2023, 11:39

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что Бенян, который занимает должность министра здравоохранения региона с 2020 года, задержан сотрудниками ФСБ. Вместе с ним задержан и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Уточняется, что он руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Сейчас ФСБ проводит обыски в кабинетах Беняна и Майрамукаева. Причина задержания пока не уточняется.


При этом в Красноярском крае бывшего министра транспорта по региону Константина Димитрова заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Его судят за превышение полномочий при строительстве метрополитена.

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#фсб
#нарушения
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На Ставрополье ребёнок потерял зрение из-за побоев ровесников в детском лагере
03 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/mputsylo

Мальчика избили до слепоты его сверстники в лагере в Невинномысске.
Об этом рассказала родственница пострадавшего ребёнка в «Подслушано Невинномысск».
 
2 августа в детском лагере «Гренада» на мальчика после отбоя напали несколько детей. Они его били мокрым полотенцем, который был связан в узел. Удары приходились прямо в глаза.
 
«Сейчас он находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов и неизвестно будет ли он видеть дальше. Врачи ничего не могут сказать», — рассказала девушка.
По её словам, вожатых не было рядом, дети были предоставлены сами себе. Сестра пострадавшего ребёнка просит привлечь к ответственности всех, кто виновен в случившемся.
 
«В отрядах перемешаны дети из неблагополучных семей, что как минимум должно настораживать руководство», — своё мнение выразила родственница мальчика.
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#дети
#зрение
#детские лагеря
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В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
03 августа 2023, 12:06

Фото: iSock/Savusia Konstantin

В Балашихе сотрудники полиции задержали двоих участников драки со стрельбой, в которой пострадал человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Отмечается, что на данный момент оба злоумышленника находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также дело о хулиганстве.

Напомним, во вторник, 1 августа, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми. По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на улице Яганова. Сообщается, что стрелок и другой мужчина устроили вербальную схватку с двумя другими людьми, которая в итоге привела к физическому конфликту.

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#сво
#балашиха
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В Москве годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
03 августа 2023, 12:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве очередной случай с падением ребенка из окна. На этот раз годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Кубинка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, выпавшего ребенка обнаружили случайные прохожие. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Малыш был экстренно госпитализирован. Сейчас он в реанимации, а врачи пытаются спасти ему жизнь.
 
По данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Выясняются причины, по которым ребенок был оставлен без присмотра и выпал из окна.

Тем временем в Москве вынесли обвинение няне, ребенок который выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Напомним, трагедия произошла 8 июня. Как установило следствие, 51-летняя няня находилась в квартире с трехлетним ребенком. Женщина отвлеклась, тогда мальчик вышел на балкон и вывалился из окна с высоты седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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#мальчик
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Фальшивые купюры помогли задержать в Электроуглях пособницу мошенников
03 августа 2023, 11:46

Фото: Istockphoto / igorkov

Сотрудники полиции задержали в Электроуглях женщину, причастную к мошенничеству на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Там рассказали, что сначала пожилой женщине позвонил человек, представившийся её сыном, и сообщил, что стал виновником ДТП. Затем некая «правоохранительница» потребовала деньги, чтобы возместить потерпевшему ущерб. Пенсионерка собрала имевшиеся в доме 250 тыс рублей и передала их приехавшему мужчине. Затем об аналогичном преступлении заявил 43-летний местный житель. 
 
Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Мужчина, сотрудничая с полицейскими, передал злоумышленникам меченные купюры.  Полицейские поехали за автомобилем перевозчика, и когда женщина забрала у водителя посылку, задержали её. Она пояснила, что деньги должна была перевести на счета сообщников. Также 40-летняя мошенница рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за деньгами, которые нужно было передать таким же образом.
 
Возбуждено уголовное дело. Фигурантку отправили под домашний арест.

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Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде

 

#мвд
#мошенники
#преступление
#московская область
#подмосковье
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В Новороссийске парень упал с электросамоката и лишился почки
03 августа 2023, 11:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

21-летний житель Новороссийска оказался в городской больнице №1 с травмой поясничной области, которую получил после падения с электросамоката.
Baza пишет, что медики обнаружили у молодого человека признаки забрюшинного кровотечения. Выяснилось, что после падения левая почка разорвалась надвое. Восстановить орган было невозможно. Хирургам пришлось его удалить.
 
Послеоперационный период прошёл удовлетворительно, парня уже выписали.

Ранее врачи Серпуховской областной больницы спасли пациентку с гнойным расплавлением почки из-за гигантского камня. Бригада скорой помощи доставила в стационар 27-летнюю девушку с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. Выяснилось, что она с детства страдала от нарушения работы почек.

Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции.

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#самокат
#здоровье
#операция
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Военнослужащий из Подмосковья скончался в зоне СВО от варикоза
03 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военный из Наро-Фоминского района скончался в зоне спецоперации. Предварительной причиной смерти стали осложнения варикозной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Из сообщения следует, что 27-летний старший лейтенант являлся командиром взвода одной из частей Наро-Фоминского района. Он был участником спецоперации и находился на защите Белгородской области.
 
2 августа мужчине стало плохо. У него была слабость и болела нога. Тогда ему вызвали врачей, которые попытались оказать ему помощь. Однако молодому человеку стало хуже. Спасти его не удалось. По предварительным данным, у военного осложнилась варикозная болезнь, что и стало причиной его смерти. Сейчас по данному факту организована проверка. Выясняются все подробности и причины скоропостижной кончины бойца ВС РФ.

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#болезнь
#вс рф
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Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде
03 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники СК РФ и полиции задержали трех человек, которые избили подростков в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что в отношении преступников возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.

Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. По факту инцидента полиция проводит проверку.

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#мужчина
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Калужскую область атаковал еще один беспилотник ВСУ
Губернатор Шапша: Еще один БПЛА сбит ПВО на юго-западе Калужской области
03 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/ aapsky

Системой ПВО на юго-западе Калужской области был обнаружен и сбит ещё один беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
По словам губернатора, в результате инцидента, пострадавших и разрушений нет.

Накануне, глава региона сообщил об атаке украинскими формированиями Калужской области. ВСУ выпустили шесть дронов по региону. Системы ПВО перехватили и уничтожили все БПЛА. Позже, соответствующую информацию подтвердило российское оборонное ведомство. 

Ранее сообщалось, что в Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка.

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В Екатеринбурге ищут отца, который бросил дочь на детской площадке
03 августа 2023, 10:46

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге полиция ведет поиски родителей пятилетней Сони, которую отец бросил на детской площадке. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», – сказал Горелых. 

Сейчас девочка находится в детском приюте, пока полиция устанавливает её личность, а также личности её родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где был обнаружен ребенок, также распространятся ориентировки девочки.

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#полиция
#ребёнок
#мвд
#мужчина
#девочка
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