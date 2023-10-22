В Самарской области неизвестные подорвали опору ЛЭП

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Подрыв на линии электропередач «Азот-Бугульма» обнаружили 20 октября.
Baza пишет, что электромонтёр «Россетей» проводил обход. В 4 км от села Муховка заметил, что у одной из опор разрушили бетонное основание и надломили стойку опоры.
На место вызвали сотрудников спецслужб. Они обнаружили пластиковые обломки корпуса СВУ. По предварительной версии, взрывчатку изготовили из триперекиси ацетона. Масса взрывчатого вещества составляла примерно 1 кг.
Когда точно был произведён подрыв пока неизвестно. Последний осмотр опор ЛЭП проводили в мае 2023 года.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.
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На место вызвали сотрудников спецслужб. Они обнаружили пластиковые обломки корпуса СВУ. По предварительной версии, взрывчатку изготовили из триперекиси ацетона. Масса взрывчатого вещества составляла примерно 1 кг.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.
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Мария Фирсова