В Самарской области погиб человек во время столкновения лодок

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Один человек погиб, двое пострадали во время столкновения лодок в Самарской области.
Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК сообщает, что авария случилась днём 19 августа рядом с турбазой «Маяк».
В результате происшествия скончался мужчина. В больницу доставлены 12-летний подросток и 24-летняя девушка. Они получили травмы.
По факту происшествия началась проверка.
Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста. За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
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В результате происшествия скончался мужчина. В больницу доставлены 12-летний подросток и 24-летняя девушка. Они получили травмы.
Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста. За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
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Мария Фирсова